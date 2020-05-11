Главные новости 11 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 11 мая.

Генерал Звак считает, что автор имел ограниченные знания о Второй мировой войне и не в полной мере осознавал вклад СССР. В США попытались оправдаться за слова о победе американцев над нацизмом.

Быстрое похолодание на 10 градусов ждет жителей центра европейской России вечером 12 мая. Вильфанд предупредил россиян о резком похолодании 12 мая.

Артист отмечает, что продолжает активно работать, несмотря на режим самоизоляции. Стоянов похвастался своей солидной пенсией.

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам во второй половине дня, сообщила пресс-служба Кремля. Путин выступит с обращением к россиянам во второй половине дня.

МИД Украины утверждает, что Знамя Победы над Рейхстагом якобы установил украинец. Пушков ответил на заявление МИД Украины о Знамени Победы над Рейхстагом.

Скончался бывший губернатор Рязанской области, член Совфеда РФ Олег Ковалев. Умер экс-губернатор Рязанской области Ковалев.

Историк Алексей Миллер рассказал об осознанном принижении в Европе вклада России в Победу. Историк Миллер заявил о стремлении Европы принизить вклад России в Победу.

Климкин заявил, что Россия использует день Победы над нацизмом, чтобы «мобилизовать и раскручивать на новые войны». Климкин: Россия не имеет морального права праздновать День Победы.

Разработанную для модернизированной версии бомбардировщика Ту-22М3М гиперзвуковую ракету испытали в России. Новую российскую гиперзвуковую ракету испытали с борта Ту-22М3.

Нью-йоркская юридическая фирма заплатила около миллиона долларов Юлии Тимошенко и ее адвокату. Нью-йоркская фирма заплатила $11 млн, чтобы избежать иска от Тимошенко.