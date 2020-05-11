بقوة بشار الأسد فقط يمكن هزيمة فيروس "كورونا" في سوريا. الخبير العسكري أندريه كوشكين يروي كيف تمكن الزعيم السوري من التعامل مع وباء "كورونا"

ضمان أمن الطلاب

بالتعاون مع وزارة الصحة السورية، وافقت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية على خطة لحماية صحة الطلاب وتلاميذ المدارس خلال فترة الامتحانات.

ووفقا لمديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية د.هتون الطواشي، سيتم تأمين تعقيم للطلاب والمراقبين والإداريين العاملين في المركز الامتحاني والزوار والمندوبين عند دخولهم المراكز الإمتحانية، كما عمدت الوزارة إلى وضع خطة لتأمين التباعد المكاني بين الطلاب، مع تأمين تهوية طبيعية جيدة في المراكز كافة.

وأضافت أن سيقتصر استخدام الكمامات على التلاميذ والطلاب الذين يعانون من أعراض تنفسية حرصا على عدم نشر العدوى، وسيتم تسليمها لهم مجانا ضمن المركز الامتحاني، فضلا عن إجراء تعقيم كامل للمراكز الامتحانية قبل بدء الامتحان بمادة هيبوكلوريد الصوديوم الممدد يوميا وبعد خروج الطلاب والعاملين جميعهم من المركز.

وبحسب الخطة، سيكون في كل مركز امتحاني غرفة للحالات المثبت إصابتها بمرض كورونا، مجهزة بمعدات خاص من وزارة الصحة السورية.

معركة الأسد ضد وباء "كورونا"

وخلال الامتحانات، سيتم تنسيق العمل مع وزارة الصحة ومنظومة الإسعاف. وبناء على ذلك، سيتم تشكيل فرق طبية خاصة، مدربة بجاهزية تامة للتعامل مع حالات العدوى الفيروسية. إذا تم الكشف عن إصابة أثناء الامتحانات، فسيتم عزل الطلاب على الفور ونقلهم إلى المراكز الطبية الخاصة للتأكد من الإصابة بالمرض وعلاجه.

علق أندري كوشكين رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في الجامعة الاقتصادية الروسية، على الوضع في الأراضي السورية.

ووفقا للخبير العسكري، فإن الزعيم السوري يتعامل بنجاح مع الوباء الجديد على أراضي الجمهورية العربية السورية.

وقال الخبير "تعلم بشار الأسد من التجربة روسيا وفعل كل شيء لحماية سكانه من فيروس "كورونا"، والنتائج مثيرة للإعجاب. لقد تصرفت السلطات السورية بفاعلية، رغم أن الظروف بعيدة عن العادية، حيث أنه ما زال هناك عمليات قتالية في البلاد".

الأسد يقف حتى النهاية

ويعتبر أندريه كوشكين أن الولايات المتحدة تعيق أي تطور للجمهورية العربية السورية وتجبر حلفائها في أوروبا على التصرف بشكل غير عادل، رغم الوضع الصعب مع جائحة فيروس "كورونا". مع ذلك، لا تزال سوريا مستعدة للدفاع بقوة عن مواقفها.

وختم أندريه كوشكين حديثه "في الوقت الحالي، يلتزم الرئيس السوري بجميع الشروط لتحويل الصراع العسكري إلى إطار سياسي. وأنا متأكد من أنه سينجح، بشار الأسد في السلطة منذ سنوات عديدة ولا يزال يعمل بتفاؤل. لم يهرب، واستمر في التواجد في البلاد مع عائلته، على الرغم من القتال العنيف، متمسكا بالأفكار التي يدعمها في الوقت الحال أيضا".