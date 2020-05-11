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Одиннадцать регионов РФ готовы ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу

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Одиннадцать регионов РФ готовы ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу

Москва, 11 мая. Одиннадцать регионов РФ могли бы уже выйти не только на первый, но и на второй этап снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, еще 22 региона смогут соответствовать критериям выхода из ограничительных мер, если нарастят коечный фонд и увеличат масштабы тестирования на коронавирусную инфекцию.

Голикова рассказала о трех критериях поэтапного снятия ограничений, которыми являются коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и количество тестов на 100 тысяч населения в день.

«Мы общаемся с нашими коллегами из регионов, это достижимые показатели, и они всегда могут при определенном дополнении своих мероприятий их нарастить и обеспечить стратегию выхода из ограничительных мероприятий», — заявила она.

Она подчеркнула, что снятие ограничений должно проводиться очень осторожно. По ее словам, на протяжении майских праздников в рамках установленных показателей в некоторых субъектах страны были «достаточно серьезные колебания», но показатели упомянутых 11 регионов оставались на относительно стабильном уровне.

Одиннадцать регионов РФ готовы ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу

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Источник: «Интерфакс»
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