Путин назвал меры по поддержке экономики из-за COVID-19 беспрецедентными

Москва, 11 мая. Меры по поддержке граждан и экономики на фоне пандемии коронавируса носят беспрецедентный характер, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам противодействия распространению пневмонии нового типа.

По его словам, в таких объемах государство не выделяло поддержку даже во время экономического кризиса 2008-2009 годов.

«Предложенные мною сейчас меры по поддержке граждан, социальной сферы в целом, по поддержке экономики носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер. Я думаю, что никогда, наверное, в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики», — отметил Путин.

Национальный лидер добавил, что сформулированные им предложения были проработаны совместно с правительством и призвал отнестись к их исполнению самым серьезным способом.