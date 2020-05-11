Сирия, 11 мая. При поддержке Турции в Ракку прибыли более 150 грузовиков с подконтрольными ей боевиками. Террористы ИГ1* заявили о вылазке на позиции САА в Дейр-эз-Зоре. Тело сирийского военного было найдено в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: произвели открытие КПП у города Абу-Кемаль на границе с Ираком; потеряли одного из сотрудников сил безопасности на окраине города Даръа.

«Исламское государство»1: заявило об атаке на позиции САА в западной части Дейр-эз-Зор.

ВС Турции и протурецкие силы: переправили более 150 грузовиков с боевиками из Алеппо на север Ракки.

«Хашд Шааби» (Силы народной мобилизации): подверглись нападению террористов ИГ в провинции Дияла.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» предприняли вылазку в Западном Дейр-эз-Зоре. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), террористы атаковали позиции правительственных подразделений в районе горы Бишри. Об итогах развернувшихся между противниками столкновений пока ничего неизвестно.

Между тем стало известно об открытии погранперехода на сирийско-иракской границе неподалеку от города Абу-Кемаль. Напомним, прежде он был закрыт в рамках превентивных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Провинция Даръа

В Даръа произошло убийство одного из сирийских военнослужащих. Согласно информации Twitter-канала (HalabTodayTV), один из сотрудников сил безопасности был найден мертвым на окраине административного центра провинции. Убитого звали Алаа Гасан Абу Шихаб. Предполагается, что он стал жертвой боевиков, осуществляющих в регионе подпольную деятельность. Как известно, многие военные эксперты полагают, что подпольные группы террористов координируют свои действия с силами международной коалиции, базирующимися в оккупированной США 55-километровой зоне на юге провинции Хомс.

Напомним, на прошлой неделе в провинцию были переброшены дополнительные подразделения для расследования участившихся случаев нападения неизвестных на солдат армии САР.

Провинция Ракка

На север Ракки продолжают прибывать члены поддерживаемых Анкарой формирований и их семьи. По данным новостного агентства Al-Monitor, при поддержке Турции из Алеппо в район Тель-Абьяда прибыли более 150 грузовиков с протурецкими боевиками. Коренное население города опасается того, что это станет препятствием для их возвращения.

Как известно, союзники Турции не раз прибегали к самовольной конфискации домов сирийцев. Коренные жители курдской национальности полагают, что Анкара намеренно закрывает глаза на преступления подконтрольных ей боевиков, поскольку преследует цель изменить демографический характер региона. Подобная ситуация наблюдается и в оккупированном протурцекими силами кантоне Африн на северо-западе САР.

Ирак

Террористы «Исламского государства» заявили о новой вылазке в провинции Дияла на востоке Ирака. По данным связанных с группировкой медиаресурсов, боевики напали на группу бойцов Сил народной мобилизации в районе населенного пункта Умм-Талил. Отряд проправительственного ополчения попал под обстрел. Сведения о потерях в рядах «Хашд Шааби» пока уточняются.

В то же время появились неподтвержденные данные о нейтрализации в регионе одного из высокопоставленных членов ИГИЛ1. Об этом заявил Twitter-канал (CBNews_online). Тем не менее пока эта информация нуждается в проверке. Никаких подробностей о случившемся опубликовано не было.

Напомним, бывший премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади объявил о полной зачистке территорий Ирака от террористов еще в конце 2017 года, однако «спящие ячейки» группировки все еще представляют угрозу для стабилизации обстановки.

1 Организация запрещена на территории РФ.