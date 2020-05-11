Голикова заявила, что в РФ смертность от COVID-19 в 7,4 раза ниже, чем в остальном мире

Москва, 11 мая. Специалисты фиксируют снижение темпов прироста пациентов с коронавирусной инфекцией в России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, темпы прироста на 11 мая составляют 5,6%. Она подчеркнула, что коечный фонд в РФ выше на 38,6% от норматива, а свободными остаются 41,3%, передает РИА Новости.

Голикова также отметила, что число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру. Она рассказала, что доля смертей из-за опасной коронавирусной инфекции в мире увеличилась в 3,5 раза. Это говорит об утяжелении клинических форм заболевания и недостатках в работе по выявлению опасной инфекции.

Она добавила, что на первом этапе выхода из ограничительных мер по коронавирусу коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1%.

С начала пандемии в РФ выявлено 221 344 случая коронавируса. Поправились и были выписаны после полного выздоровления 39 801, умерли — 2009.