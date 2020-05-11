Путин объяснил, когда поручения будут считаться исполненными

Москва, 11 мая. Поручения будут считаться исполненными только тогда, когда помощь дойдет до каждого, кому она предназначается, все уровни власти несут ответственность, заявил президент России Владимир Путин на совещании в понедельник.

Глава государства, выступая на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ, отметил важность своевременной и профессиональной подготовки решений, которые принимаются в сложный период. Вместе с тем важнее довести их до конца, а именно добиться того, чтобы выделенные государством немалые средства получили конкретные семьи, люди и компании, констатировал Путин.

«Обращаю внимание всех коллег, уважаемые друзья, вы несете за это персональную ответственность. Повторю, поручения будут считаться исполненными только тогда, когда государственная помощь дойдет до каждого, кому она предназначена», — объяснил российский лидер.

Напомним, в понедельник российский лидер выступил на совещании и обратился к гражданам. В ходе своего выступления Путин рассказал о новых мерах поддержки, в частности, об увеличении размера пособий по уходу за ребенком, объявил о завершении введенного в конце марта режима нерабочих дней и сохранении повышенного режима безопасности для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.