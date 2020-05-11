Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусом

Москва, 11 мая. Президент РФ Владимир Путин призвал всех россиян соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусом. Об этом он заявил во время обращения к гражданам РФ по поводу текущей эпидемиологической ситуации.

Национальный лидер рекомендовал гражданам усиливать свое внимание к опасности заражения.

«Я, как говорится, понимаю, что подчас сил нет больше терпеть эти ограничения, но заразиться, заболеть, потерять трудоспособность — намного хуже. Мы выбрали путь сбережения жизней и здоровья людей, и вместе здесь уже многого добились, многое сделали, многое одолели», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что возвращение к привычной жизни зависит от каждого.

По последним данным в России зафиксировано более 221 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 11,6 тысячи было выявлено в течение прошедших суток. Всего с начала эпидемии медики вылечили 39,8 тысячи пациентов, 2009 скончались.