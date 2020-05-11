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Донбасс сегодня: ВСУ гонят тысячи единиц оружия на Украину, ДНР и ЛНР под градом мин

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Донбасс сегодня: ВСУ гонят тысячи единиц оружия на Украину, ДНР и ЛНР под градом мин

Донбасс, 11 мая. Республики под огнем тяжелых минометов, страдают гражданские предприятия. Украинские военные гонят тысячи единиц оружия контрабандой на Украину под прикрытием ротации. Украинские солдаты взрываются на минах из-за отсутствия карт минных полей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Боевые подразделения Операции объединенных сил за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике 14 раз, в Луганской Народной Республике огонь открывался один раз по Березовскому из 120-мм миномета. В ДНР обстреляны из минометов, гранатометов и другого вооружения девять населенных пунктов, включая Горловку и Донецк. Всего украинскими «защитниками» использовано более 100 крупнокалиберных мин и гранат различного типа. А в поселке Верхнеторецкое Нижнее киевские силовики «освободили» птицефабрику «Раздольная» от электроснабжения. Предприятие до сих пор обесточено.

Донбасс сегодня: ВСУ гонят тысячи единиц оружия на Украину, ДНР и ЛНР под градом мин

Личный состав ВСУ употребляет наркотики и ворует оружие

Народная милиция ДНР сообщает, что, согласно разведданным, в зоне конфликта на украинской стороне процветают контрабанда оружия и вывоз его в другие регионы Украины. Сотрудники СБУ задержали группу военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, которые под видом ротации в колонне техники перевозили 30 автоматов, два противотанковых ракетных комплекса, 24 гранатомета и несколько тысяч патронов. Кроме оружия, в ящике с патронами были уложены пакеты с марихуаной.

Один из задержанных рассказал правоохранителям, что ящик с наркотиками был передан для командира батальона. Кроме того, в отчете СБУ указано, что сотрудниками службы зафиксировано 13 фактов употребления наркотиков бойцами бригады.

Оружие в зоне ООС списывается для дальнейшей продажи

Источник Народной милиции ЛНР сообщил, что в 93-й механизированной бригаде при проведении инженерных работ сдетонировал окопный боеприпас, в результате чего ранения получил сержант 1-го батальона. Командир бригады Дмитрий Брыжинский лично занялся расследованием инцидента. При осмотре места взрыва обнаружен тайник с двумя автоматами и патронами в количестве более шести тысяч штук.

При опросе командиров подразделений установлено, что спрятанное оружие списано и предназначалось для незаконного сбыта. Коррупционная схема придумана и осуществлялась командиром батальона Сергиенко и начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения Бровко. Они фиксировали списанное оружие как утраченное при выполнении боевых задач.

Донбасс сегодня: ВСУ гонят тысячи единиц оружия на Украину, ДНР и ЛНР под градом мин

Комбриг ВСУ отказался покупать карты минных полей

В оборонном ведомстве ЛНР рассказали, что замена 72-й на 30-ю механизированную бригаду закончилась трагично. Командир уходящей на ротацию бригады Артем Богомолов предложил командиру прибывшей Ивану Гаразу купить у него формуляры минных полей за 100 000 гривен. Однако Гараз платить такие деньги отказался. В результате двое солдат 30-й части подорвались на взрывных устройствах, установленных предшественниками. Оба пострадавших во время взрыва получили тяжелые ранения.

На передовой ВСУ произошла массовая драка

Разведка Народной милиции ДНР зафиксировала перестрелку на позициях 54-й механизированной бригады противника в районе Авдеевки (несколько километров к северу от Донецка). Как рассказали в оборонном ведомстве ДНР, трое украинских бойцов попали в военный госпиталь Часов Яра со следами избиения.

Массовая драка произошла во время празднования 9 Мая на позициях данной военной части. Успокаивать дерущихся военнослужащих прибыла резервная группа, которую отправил на место происшествия комбриг Алексей Майстренко.

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