Донбасс, 11 мая. Республики под огнем тяжелых минометов, страдают гражданские предприятия. Украинские военные гонят тысячи единиц оружия контрабандой на Украину под прикрытием ротации. Украинские солдаты взрываются на минах из-за отсутствия карт минных полей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Боевые подразделения Операции объединенных сил за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике 14 раз, в Луганской Народной Республике огонь открывался один раз по Березовскому из 120-мм миномета. В ДНР обстреляны из минометов, гранатометов и другого вооружения девять населенных пунктов, включая Горловку и Донецк. Всего украинскими «защитниками» использовано более 100 крупнокалиберных мин и гранат различного типа. А в поселке Верхнеторецкое Нижнее киевские силовики «освободили» птицефабрику «Раздольная» от электроснабжения. Предприятие до сих пор обесточено.

Личный состав ВСУ употребляет наркотики и ворует оружие

Народная милиция ДНР сообщает, что, согласно разведданным, в зоне конфликта на украинской стороне процветают контрабанда оружия и вывоз его в другие регионы Украины. Сотрудники СБУ задержали группу военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, которые под видом ротации в колонне техники перевозили 30 автоматов, два противотанковых ракетных комплекса, 24 гранатомета и несколько тысяч патронов. Кроме оружия, в ящике с патронами были уложены пакеты с марихуаной.

Один из задержанных рассказал правоохранителям, что ящик с наркотиками был передан для командира батальона. Кроме того, в отчете СБУ указано, что сотрудниками службы зафиксировано 13 фактов употребления наркотиков бойцами бригады.

Оружие в зоне ООС списывается для дальнейшей продажи

Источник Народной милиции ЛНР сообщил, что в 93-й механизированной бригаде при проведении инженерных работ сдетонировал окопный боеприпас, в результате чего ранения получил сержант 1-го батальона. Командир бригады Дмитрий Брыжинский лично занялся расследованием инцидента. При осмотре места взрыва обнаружен тайник с двумя автоматами и патронами в количестве более шести тысяч штук.

При опросе командиров подразделений установлено, что спрятанное оружие списано и предназначалось для незаконного сбыта. Коррупционная схема придумана и осуществлялась командиром батальона Сергиенко и начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения Бровко. Они фиксировали списанное оружие как утраченное при выполнении боевых задач.

Комбриг ВСУ отказался покупать карты минных полей

В оборонном ведомстве ЛНР рассказали, что замена 72-й на 30-ю механизированную бригаду закончилась трагично. Командир уходящей на ротацию бригады Артем Богомолов предложил командиру прибывшей Ивану Гаразу купить у него формуляры минных полей за 100 000 гривен. Однако Гараз платить такие деньги отказался. В результате двое солдат 30-й части подорвались на взрывных устройствах, установленных предшественниками. Оба пострадавших во время взрыва получили тяжелые ранения.

На передовой ВСУ произошла массовая драка

Разведка Народной милиции ДНР зафиксировала перестрелку на позициях 54-й механизированной бригады противника в районе Авдеевки (несколько километров к северу от Донецка). Как рассказали в оборонном ведомстве ДНР, трое украинских бойцов попали в военный госпиталь Часов Яра со следами избиения.

Массовая драка произошла во время празднования 9 Мая на позициях данной военной части. Успокаивать дерущихся военнослужащих прибыла резервная группа, которую отправил на место происшествия комбриг Алексей Майстренко.