Молодая пара из Швеции открыла мини-ресторан на опушке леса. ФАН-ТВ

Расмус Перссон и Линда Карлсон открыли необычный ресторан на время пандемии коронавирусной инфекции. Он находится недалеко от города Рансетер, на опушке леса, и в нем всего лишь один стол на одного человека.

Заведение называется Bord för en (Столик для одного). Чтобы добраться до места, посетителю нужно пройти небольшой квест: идти от указателя, держась за веревку. Еду тоже доставляют по веревке в корзине, при помощи системы канатов и шкивов — приводных колес.

Хозяева заведения отмечают, что продукты приобретают у местных фермеров, посуду моют дважды перед каждым использованием. Рассчитан ресторан на людей с разным достатком. Расплачиваться можно любой суммой, ее не прописывают в счете.

Планируется, что в день будет приходить один посетитель. Первым гостем стал мужчина по имени Дэвид. Шведский ресторатор надеется, что необычная обстановка понравится его клиентам.

А проработать ресторан должен до первого августа.

«В сложившейся обстановке нам больше всего не хватает путешествий. Хотя географически мы не можем перемещаться далеко, но мы способны путешествовать в уме. Еда и природа способны помочь совершить внутреннее путешествие», — рассказывает предприниматель Расмус Перссон.

Всего на сегодняшний день в Швеции зарегистрировано больше 26 тысяч случаев коронавирусной инфекции. 3 225 человек погибли.