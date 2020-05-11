Старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева скончалась в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 мая. Заслуженная артистка РФ и старейшая актриса Малого драматического театра – Театра Европы Светлана Григорьева скончалась на 93-м году жизни в Петербурге. Об этом сообщили в театре.

Подчеркивается, что 20 мая Григорьева должна была отмечать свой 93-й день рождения. Актриса посвятила театру 67 лет своей жизни. В свой 90-летний юбилей она вышла на Камерную сцену в премьере спектакля «Омлет а ля мутард» П.Руди, выпустила книгу воспоминаний «Еще не вечер», передает «Петербургский дневник».

«Всю жизнь Светлана Васильевна служила верой и правдой Театру на сцене Областного Малого драматического театра, ставшего потом Академическим Малым драматическим театром – Театром Европы, отдавая любимому делу талант, душевные силы, любовь», — говорится в сообщении.

Одной из последних крупных работ Григорьевой в театре стала роль Матери в спектакле «Темный лес» Сергея Щипицина. В общем за свою карьеру актриса сыграла более 50 ролей в МДТ, среди которых — Нюра в «Вечно живых», Луиза в «Коварстве и любви», Марфа Репишная в «Братьях и сестрах», а также Василиса Премудрая в «Живи и помни».

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 мая в столице на 97-м году жизни скончался старейший актер Театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров, передает «Ридус».