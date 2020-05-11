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Путин объявил о принятии нового пакета мер по поддержке экономики РФ

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Путин объявил о принятии нового пакета мер по поддержке экономики РФ

Москва, 11 мая. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

«Уже принятые меры по поддержке мы обязательно сохраним, и сейчас в момент перехода к восстановлению деловой жизни вновь принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это все подробно проработали», — сказал глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Президент добавил, что все «заинтересованы в том, чтобы экономика возвращалась в привычный, нормальный ритм».

«Опасно безрассудно забегать вперед, но и сидеть сложа руки тоже нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Харибдой. <…> Впереди у нас сложный, долгий процесс, который не дает нам права на ошибку. Жду от вас предельной концентрации, самого высокого уровня готовности», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики. Российский лидер указал на необходимость восстановления занятости и доходов населения. 

В России продолжает действовать режим самоизоляции в рамках превентивных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, вспышка которой произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Также в стране закрыты развлекательные центры, кинотеатры, фитнес-центры, бары и рестораны, школьники и студенты продолжают обучение в дистанционном режиме, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. 

Граждан страны, малый и средний бизнес поддерживают на фоне ограничительных мер, которые могли привести к финансовым трудностям. В частности, введены кредитные каникулы и налоговые льготы. Семьи получают дополнительные пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. 11 мая на совещании по коронавирусу российский президент объявил о дополнительных мерах поддержки граждан, малого и среднего бизнеса.

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