Корнилова рассмешило требование Порошенко продлить санкции против российских соцсетей

У экс-президента Украины Петра Порошенко нет морального права учить своих сограждан ненавидеть Россию и все русское. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Таким образом он прокомментировал требование Порошенко к лидеру Украины Владимиру Зеленскому экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы продлить санкции в отношении российских социальных сетей. Экс-президент указал своему преемнику на то, что такие меры необходимы для информационного противодействия «гибридной агрессии» со стороны РФ. Однако Корнилов назвал их крайне неэффективными.

«Как показали опросы, большинство украинских пользователей соцсетей, особенно молодежь, все равно продолжают пользоваться «Одноклассниками» и «ВКонтакте», что бы там ни пытались сделать власти, — сказал политолог. — Однако часть населения им, конечно же, от сетей отрубить удалось».

Но даже в этом случае санкции лишены всякого смысла: всего того, чего так боится Киев, можно понабраться и из других мест, считает эксперт.

«Есть же еще Facebook и, например, YouTube — эти ресурсы власти отключить не могут, — уверен собеседник ФАН. — Так что по большому счету вся эта чехарда — просто демонстрация негативного отношения к российскому продукту, если хотите».

Корнилова рассмешило требование Порошенко уделять «этому вопросу» (блокировке соцсетей РФ) не меньше средств, чем расходуется «на оборону страны». Он предложил сделать наоборот: тратить на войну столько же, сколько на борьбу с «ВКонтакте».

«Я был бы только за, — улыбнулся политолог. — А если серьезно, то странно, что сам бывший президент так и не уравнял затраты на «оборонку» и информационное противостояние, как сейчас требует от Зеленского. Пускай сначала сына своего попросит перестать надевать российскую форму и петь с нашими певцами в Лондоне, а уж потом рассказывает кому-нибудь, как надо правильно бороться с Россией».

Тем не менее, продолжил эксперт, санкции точно будут продлены: украинский лидер слишком зависит от мнения националистов, и, как только они его «прижимают», он сразу идет у них на поводу.