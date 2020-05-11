Путин объявил о поэтапном снятии введенных из-за коронавируса мер

Москва, 11 мая. Все принятые ограничительные меры позволяют перейти к поэтапному послаблению режима, введенного из-за пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что речь идет не об одномоментном снятии ограничительных мер.

«Все принятые меры, о которых сказал выше, позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией — к началу поэтапного выхода из режимов ограничений», — сказал глава государства, выступая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

При этом Путин назвал принципиальную особенность снятия ограничений — выход из режимов ограничений не может быть одномоментным, это нужно делать «последовательно, осторожно, шаг за шагом».

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В России, согласно последним данным, 221 344 случая заражения COVID-19. Таким образом Россия заняла третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии число выздоровевших в РФ возросло до 39 801, от инфекции скончались 2009 человек.