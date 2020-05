Боевики ПНС «эвакуировали» штаб-квартиру и расставили вооружение в жилых районах Триполи

Триполи, 11 мая. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сегодня эвакуировали свою штаб-квартиру из Абу Салима во «Дворец гостеприимства». Об этом сообщил пользователь Twitter, лояльный Ливийской национальной армии (ЛНА).

Today #GNA militia evacuated their headquarters in Abuslim to their new headquarters '' hospitality palaces‘’ as their current headquarters have become under fire by the armed forces #LNA

And moved their heavy artillery to residential areas.#Tripoli



