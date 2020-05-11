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Боевики ПНС «эвакуировали» штаб-квартиру и расставили вооружение в жилых районах Триполи

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Боевики ПНС «эвакуировали» штаб-квартиру и расставили вооружение в жилых районах города

Триполи, 11 мая. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сегодня эвакуировали свою штаб-квартиру из Абу Салима во «Дворец гостеприимства». Об этом сообщил пользователь Twitter, лояльный Ливийской национальной армии (ЛНА).

Как стало известно из сообщения пользователя Twitter, проживающего в окрестностях Триполи, помимо штаб-квартиры, боевики перевезли за собой также и тяжелую технику, установив ее в жилых районах города.

Предположительно, подобные меры связаны с военными успехами Ливийской национальной армии, о которых ранее заявлял официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари — армия Халифы Хафтара разгромила противника на направлениях Аль-Хадба, Абу Салим, Салах ад-Дин и Айн Зара и продвинулась в районах Аль-Азизия и Аль-Хира.

Несмотря на близость полного поражения ПНС, триполитанские бандформирования продолжают обстреливать мирное население города. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на сообщение 134-го батальона ЛНА в Facebook уведомляло об ударе турецкого БПЛА по карете скорой помощи к югу от города Мизда.

Провокации в адрес ЛНА также продолжаются, несмотря на объявленное перемирие в месяц Рамадана, — используя тяжелую артиллерию, боевики ПНС открыли огонь по позициям ЛНА на направлении Аль-Халля. В результате террористы уничтожили два автомобильных модуля РСЗО «Град» и машину с боеприпасами Ливийской национальной армии.

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