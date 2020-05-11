Путин рассказал о тысячах спасенных жизней благодаря мерам против коронавируса

Москва, 11 мая. Президент РФ Владимир Путин сообщил россиянам о тысячах спасенных жизней благодаря мерам против коронавируса. Об этом национальный лидер рассказал во время обращения к гражданам РФ.

По словам президента, главной причиной высокой смертности в других странах стали неготовность и перегрузка системы здравоохранения, в результате чего погибли те, кому можно было помочь.

«А мы, повторюсь, сейчас можем оказывать такую помощь, и благодаря заранее принятым мерам уже сохранены, можно сказать это без всякого преувеличения, многие тысячи жизней», — подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства объявил о завершении периода нерабочих дней, которые были введены в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в конце марта.

По последним данным, в России зарегистрировано более 221 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11,6 тысячи из которых были выявлены в течение минувших суток. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 39,8 тысячи пациентов, 2009 скончались.