Путин заявил, что режим самоизоляции позволил затормозить распространение заболеваемости

Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа.

Глава российского государства заметил, что за счет этого удалось получить ресурс времени.

«Моя позиция неизменна: главное для нас — это жизнь, здоровье и безопасность людей. С 30 марта режим продлился более шести недель. Это позволило замедлить развитие эпидемии», — сказал Путин во время совещания по ситуации с коронавирусом в понедельник.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

Российские власти принимают превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса: закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают работу в дистанционном режиме. С конца марта действует режим самоизоляции, в ряде регионов он продлен до 31 мая.