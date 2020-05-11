Путин поручил проработать увеличение размеров кредитов системообразующим компаниям

Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству проработать вопрос об увеличении размера кредита системообразующим организациям. Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам совещания о планах реализации принятых мер по поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования.

Члены правительства должны будут проработать вопрос об увеличении «максимального размера кредита, выдаваемого системообразующим организациям на пополнение оборотных средств, при условии выделения российским кредитным организациям дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на возмещение недополученных российскими кредитными организациями доходов».

Доклад должны будут направить президенту России до 20 мая 2020 года. За это будет отвечать премьер-министр РФ Михаил Мишустин.