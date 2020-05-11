Эксперт Антипов указал на важные улики по делу MH17

Москва, 11 мая. Обгоревшие воздуховоды малайзийского Boeing свидетельствуют о несостоятельности официальной версии крушения рейса MH17. Новые улики, опровергающие доводы совместной следственной группы (ССГ), привел технический эксперт Юрий Антипов.

Специалист призывает следователей обратить внимание на тот факт, что воздуховоды подверглись термическому воздействию изнутри, что совершенно невозможно при попадании в самолет ракеты.

«Так и хочется сказать — давайте, тролли, попробуйте вплести сюда свой «Бук». Слабо?» — отметил на своей странице в Facebook Антипов.

По его мнению, детали подверглись воздействию температуры еще в запотолочном пространстве. При этом она была настолько высока, что пластмасса воздуховодов мгновенно расплавилась.

Через несколько секунд детали оказались за бортом самолета, где температура уже была минус 60 градусов, в результате чего они застыли, приняв окончательную форму.

Таким образом, эксперт в очередной раз приходит к выводу, что крушение произошло в результате взрыва на борту Boeing.

Ранее Антипов показал карту разлета обломков, на основе которой опроверг точку зрения ССГ о поражении MH17 ракетой «Бук». Разлет осколков, по его словам, начался еще до момента теоретического попадания ракеты, передает Ura.ru.