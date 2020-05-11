Путин поручил разработать меры по поддержке кредитования

Москва, 11 мая. Банк России и кабмин разработают меры по поддержке кредитования россиян и организаций после окончания действия введенных из-за коронавируса мер. Об этом говорится в поручениях президента РФ Владимира Путина.

«Рекомендовать Банку России разработать совместно с правительством РФ меры, направленные на поддержание стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер, реализуемых в целях поддержки граждан и организаций, пострадавших от ситуации, возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за реализацию поручения назначены глава Центробанка Эльвира Набиуллина и премьер РФ Михаил Мишустин. Доклад им необходимо представить до 1 июня.