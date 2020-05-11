Пресс-секретарь Мишустина сообщил, что премьер идет на поправку

Москва, 11 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого был выявлен коронавирус, идет на поправку, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

По словам представителя Мишустина, премьер продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений.

«Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — сказал Беляков.

Он уточнил, что глава правительства не планировал участвовать в совещании по вопросам борьбы с коронавирусом, которое президент России Владимир Путин проведет 11 мая. При этом Мишустин продолжает работать в удаленном режиме, указал Беляков. По его словам, глава кабмина проводит совещания с коллегами и находится на постоянной связи с российским лидером.

Напомним, в конце апреля Михаил Мишустин сообщил, что у него был подтвержден коронавирус. После этого глава правительства начал проходить лечение в одной из государственных больниц. На время болезни Мишустина исполняет обязанности премьера заместитель председателя кабмина Андрей Белоусов, напомнили «Известия».

Ранее в понедельник стало известно, что Мишустин утвердил меры по поддержке российской экономики на фоне пандемии коронавируса и этапы выхода из режима ограничительных мер.