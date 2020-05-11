Клинцевич призвал не прощать Facebook провокацию со снимком Рейхстага в День Победы

Москва, 11 мая. Американскую социальную сеть Facebook необходимо наказать за провокацию со снимком Знамени Победы над Рейхстагом, устроенную 9 мая. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Политик отметил, что Facebook всегда формирует идеологический контент, основанный на дискредитации исторических моментов, значимых для России.

«Я расцениваю это так, что требуется серьезное разбирательство и жесткое наказание. Такие вещи не должны прощаться», — подчеркнул сенатор.

По мнению Клинцевича, американскую социальную сеть необходимо оштрафовать, так как удаление снимка Евгения Халдея, на котором советские бойцы устанавливают Знамя Победы над Рейхстагом, не могло быть случайностью.

«Перед нами элементы информационных войн», — отметил член Совфеда в беседе с изданием iReactor.

Клинцевич уверен, что многие пользователи Facebook, увидев снимок со знаменем, наверняка заинтересовались бы происхождением фото. Сама соцсеть объяснила инцидент с блокировкой досадной случайностью, однако сенатор уверен, что это были продуманные действия — из-за провокации многие не увидели снимок, при этом все запомнили извинения от Facebook.

«Дорога, как говорится, ложка к обеду. Это провокация, связанная с памятью. Это идет тонко и очень продуманно во многих вещах. <…> Это связано с влиятельными людьми, которые формируют программы. Facebook поддался под влияние органов, которые осуществляют это дело», — констатировал Клинцевич.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что Facebook «попался на горячем», заблокировав исторический снимок. Эксперт подчеркнул, что подобные ситуации нельзя игнорировать, ведь такие действия, особенно в День Победы, «абсолютно недопустимы и оскорбительны».