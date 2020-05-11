Названы условия начала летнего туристического сезона в России

Москва, 11 мая. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что возобновление туристического сезона в стране может состояться летом при условии соблюдения в настоящее время ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа.

Он пояснил, что некоторые российские регионы будут рассматривать возможность постепенно снимать ограничения, если появится тенденция к снижению заболеваемости. После этого россияне смогут отправиться на отдых.

«Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма — любимого места отдыха россиян», — сказал Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Чернышенко выразил надежду на то, что граждане «будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране». Вице-премьер напомнил, что нужно носить маски и перчатки в общественных местах и соблюдать режим самоизоляции. Дмитрий Чернышенко добавил, что именно сфера туризма наиболее пострадала из-за коронавируса. Однако даже в такой неприятной ситуации, как считает вице-премьер, нужно искать положительные моменты.

Он отметил, что безопасность в настоящее время превыше всего. С точки зрения Чернышенко, ограничения позволили сформировать «свой собственный доступный туристический продукт в стране». Российское правительство внесло туризм в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики и оказывает комплексную поддержку отрасли, резюмировал вице-премьер.