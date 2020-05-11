Автоэксперт объяснил разницу между видами моторного топлива с разным октановым числом

Москва, 11 мая. Эксперты опровергли распространенное заблуждение о том, что отличие между марками топлива АИ-92, АИ-95 и АИ-98 объясняется разницей в качестве. По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, все вышеуказанные разновидности топлива отвечают стандартам качества.

Автоэксперт пояснил, что каждый вид моторного топлива имеет свои определенные характеристики и разное октановое число.

«Машины по своим характеристикам калибруются под конкретный бензин. Если автомобиль откалиброван под АИ-95, именно на этом топливе он сможет выдавать свои максимальные характеристики», — рассказал Кадаков.

Он отметил, что нет большого смысла или пользы в том, чтобы заливать бензин АИ-98 в автомобиль, который «заточен» под АИ-95. Однако он уточнил, что существуют авто, которые могут использовать разный бензин, например, Lada Vesta.

«Она может работать и на АИ-98, но лишняя мощность от этого не появится», — пояснил эксперт.

Кадаков обратил внимание на то, что перевозить бензин нужно только в чистой емкости. Он подчеркнул, что для бензовозов существуют определенные правила периодической чистки, но в действительности они не всегда соблюдаются. Он отметил, что опытные водители знают, что не стоит заправляться в тот момент, когда на заправку приехал бензовоз и начал сливать топливо, передает «Слово и Дело».

«Взвесь, которая остается на дне огромного резервуара, в этот момент поднимается, перемешивается с топливом, и вместе с самим по себе качественным бензином можно набрать грязи себе в бак», — рассказал автоэксперт.

Кадаков рассказал, что в определенных случаях все-таки можно заливать в бак высокооктановый бензин, например, при жаркой погоде.

«Двигатель будет работать лучше, ему будет легче, так скажем, дышать», — подытожил Кадаков.

Стоит отметить, что высокооктановый бензин, кроме прочего, лучше противостоит детонации, что тоже приносит большую пользу в сильную жару.

Напомним, что Минфин одобрил предложения о запрете импорта в Россию нефтепродуктов, которые сейчас предлагаются по цене ниже отечественных аналогов. Данное решение призвано поддержать отечественную нефтеперерабатывающую отрасль, передает «Ридус».