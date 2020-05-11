Мишустин утвердил предложенные кабмином этапы выхода из карантина

Москва, 11 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил меры по поддержке экономики на фоне эпидемии коронавируса и этапы выхода из карантина, которые ранее предложил кабмин. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Глава кабмина продолжает свою работу в правительстве, несмотря на то, что у него была выявлена коронавирусная инфекция.

«Подготовленные правительством для поддержки экономики и граждан (меры. – Прим. ФАН), в том числе этапность постепенного выхода из режима ограничений, введенных из-за коронавируса, были согласованы с председателем правительства», — пояснил Беляков.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра сообщил о текущем состоянии Мишустина. По его словам, у главы кабмина наблюдается положительная динамика выздоровления, передает радио Sputnik.