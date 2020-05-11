Фото 42-летней Климовой без макияжа шокировало поклонников

Москва, 11 мая. Актриса Екатерина Климова шокировала поклонников естественной красотой. Звезда опубликовала фотографию, где она запечатлена без макияжа.

Артистка опубликовала в Instagram фотографию со своим коллегой, актером Александром Панкратовым-Черным. 42-летняя звезда отказалась от косметики, показав, как выглядит в повседневной жизни вне съемочного процесса.

В комментариях интернет-пользователи забросали звезду комплиментами. Фанаты похвалили артистку за работу в картине о войне и отметили, что ей безумно идет военная форма.

«Красивая, настоящая!» — написала fomina064. «Катенька, вы прелесть!» — констатировала elenakalenova9781.

«Вам спасибо! Вы очень чудесная и красивая!» — добавила tanu_kurnikova.

«Красотка, даже по глазам видно, сильная женщина», — восхитилась Климовой irrepressible_sun.

Как пишет Teleprogramma.pro, Климова раньше говорила, что отдает предпочтение естественности. Артистка уверяет, что она за натуральную красоту.

Ранее актриса поделилась с поклонниками архивной фотографией. Звезда показала, как она выглядела в 18 лет. Поклонники, увидев молодую звезду фильма «Мы из будущего», поразились ее красоте и отметили, что годы ее ни капельки не состарили.