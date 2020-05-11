SOHR отмечает рост численности убитых в Ливии сирийских наемников ПНС и Турции

Триполи, 11 мая. Число погибших в Ливии сирийских террористов-наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС), завербованных и переправленных Анкарой на территорию североафриканской страны, достигло 279 человек. Об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Кроме того, отмечается, что среди погибших сирийских джихадистов, привезенных в Ливию турецкими властями, числятся 13 несовершеннолетних боевиков, которым даже не исполнилось 18 лет. В основном это были подростки от 16 лет. По данным SOHR, только за последние несколько дней в результате провокаций против военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА) на ряде направлений были уничтожены не менее 11 наемников ПНС и Анкары.

Таким образом, общее число ликвидированных сирийских джихадистов, состоявших в различных террористических группировках, таких как «Лива Султан Мурад», «Лива аль-Мутасым», «Лива Сукур аш-Шималь», «Аль-Хамзат» и «Султан Сулейман Шах», составило 279. По информации источника, эти члены незаконных вооруженных формирований ПНС были убиты в основном при нападениях на позиции ЛНА в районах Салах ад-Дин, Ар-Рамле, Машруа аль-Хадба, а также восточнее города Мисурата.

Помимо прочего, Сирийская обсерватория по правам человека отмечает прибытие очередной партии сирийских боевиков в Ливию. Число «новобранцев», переброшенных Анкарой для пополнения рядов бандитских группировок ПНС, составляет около 260 наемников. По словам официального представителя ЛНА, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, Турция перебросила в североафриканское государство порядка 17 тысяч террористов из сирийского Идлиба, являющихся членами террористических группировок, запрещенных в РФ, таких как «Братья-Мусульмане»1, «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1.

Также SOHR сообщает о 3450 недавно завербованных турками сирийцах, которые в настоящее время проходят спецподготовку в военизированных лагерях на территории Турции. Среди них насчитывается около 120 «новобранцев» из «Лива Султан Мурад» в возрасте от 16 до 18 лет, которых Анкара готовит к участию в боевых действиях в Ливии на стороне Правительства национального согласия.

Напомним, что режим Файеза Сарраджа в Триполи по-прежнему продолжает совершать атаки на позиции ливийской армии, несмотря на священный месяц Рамадан. Преимущественно именно сирийские наемники ПНС совершают провокации против ЛНА и гражданского населения Ливии. Стоит отметить, что ранее командование армией фельдмаршала Халифы Хафтара в одностороннем порядке объявило режим прекращения боевых действий на период мусульманского праздника, однако террористы, захватившие ливийскую столицу, продолжают нарушать перемирие.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, каким образом турецкие власти осуществляют перевозку сирийских наемников в Ливию. Многие из прибывших из Сирии террористов занимаются беспределом на захваченных ПНС территориях, грабя мирное население и похищая людей ради выкупа. Еще бандиты регулярно воруют кабеля с линий электропередач, чтобы продать медные провода на металлолом, из-за чего многие районы ливийской столицы и ближайших населенных пунктов остаются без энергоснабжения.

1 Организация запрещена на территории РФ.