Поправки в Конституцию РФ защитят от искажения историю Второй мировой войны

США и Украина синхронно выступили с заявлениями, претендующими на полный пересмотр итогов Второй мировой войны. Чем ответить на такую неприкрытую ложь и чем она грозит?

Уже стало общим местом, что многие страны Запада пытаются принизить решающий вклад нашей страны в победу над фашистской Германией: сносят памятники, приписывают себе военные достижения Советской армии, пытаются поставить на одну ступеньку Германию и СССР, которые якобы вместе запустили маховик мировой бойни.

С каждым годом попытки становятся все более напористыми и наглыми.

8 мая на странице администрации президента США Дональда Трампа в Instagram появилась небольшая запись: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».

Российский МИД немедленно ответил требованием объяснений и посетовал, что у чиновников США не нашлось ни храбрости, ни желания «хоть полусловом воздать должное» гигантским жертвам, которые советский народ принес во имя мира и всего человечества.

Действительно, в юбилейный год крушения Третьего рейха заявить, что победителей было двое, и не принять во внимание советского солдата — это верх глупости или цинизма.

Если составить рейтинг лживых заявлений о Великой Отечественной войне, то запись в Instagram администрации Трампа, бесспорно, заняла бы первую строчку. И продержалась бы там два дня, потому что на третий, 11 мая, бывший глава украинского МИД Павел Климкин решил озвучить свое мнение.

По его словам, у России вообще нет морального права на празднование Дня Победы, потому что этот праздник Россия использует, чтобы «раскручивать на новые войны».

Зачем такие заявления нужны иностранным государствам? Причин много: и нанесение урона международному авторитету России, и очернение одной из главных идей, скрепляющих народы России. И даже обвинение России во лжи. Ведь если правы Украина и США, то Россия, а до этого СССР страшно лгали годами. Может быть, со временем США даже выяснят, что фотоснимки красноармейцев на крыше Рейхстага — фотошоп. А солдаты на самом деле американский, британский и, может быть, украинский (их как раз трое).

Такое предположение кажется бредовым, но лишь на первый взгляд. Лет двадцать назад таким же абсурдом казалось мнение, что США припишут победу в войне себе и Британии.

Но еще более страшным может стать следующий шаг во всей этой истории.

Не секрет, что США финансируют много структур влияния по всему миру. Россия не стала исключением: у нас работает немало НКО, связанных с Америкой. И они, получив соответствующий заказ, конечно, начнут выступать с лживыми заявлениями о победе — но уже внутри страны. С ними не справится никакой МИД.

В годы перестройки подобным организациям удавалось даже издавать учебники, причем в гигантских объемах.

По подсчетам историка из МГУ Г. Алексеева, каждый третий учебник 90-х годов по истории России был написан по заказу Фонда Сороса. Эти учебники были похожи, как братья-близнецы, и направлены на принижение роли России и СССР в мировой истории.

Хотим ли мы, чтобы теперь в учебниках появились слова о подвиге американского солдата, о победе британцев над фашистами?

Учитывая зарубежный тренд на искажение истории войны, такое развитие событий представляется более чем реальным. Это очень серьезная угроза, и нельзя ее недооценивать. Чтобы ее предотвратить, предложено даже внести соответствующие запреты в основной закон страны — в конституцию. Здесь будет особый пункт о недопустимости фальсификации истории. В нем сказано, что Россия чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификацию истории и умаление значения подвига народа при защите Отечества.

Поддержав такую поправку, президент Владимир Путин в феврале отметил, что попытки украсть победу предпринимаются, но это невозможно: «Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет». Но оказалось, кто-то уже пытается позабыть.

Получается, что США и Украина, вряд ли того желая, своими заявлениями подтвердили необходимость обновления конституции. И особый цинизм их слов заключается в дате их появления. Они появились не только в юбилейный год празднования Дня Победы, но и в разгар пандемии коронавируса, которая должна, казалось бы, усилить взаимопомощь между странами.