Ряду средств массовой информации, транслирующих антироссийскую повестку, следует быть осторожнее в своей лжи: порой она столь неправдоподобна, что рискует лишить их остатков репутации. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал публикацию чешским изданием Seznam невероятной истории об «отравителе» из РФ, который якобы прибыл в страну с полным чемоданом яда рицина. По версии журналистов, он предназначался для главы администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа, а также мэра чешской столицы Зденека Гржиба, на которых лежит вина за снос памятника советскому маршалу Коневу, освободившего этот город от нацистов.

Подобный чешскому вброс ранее опубликовало русофобское «Радио свобода», которое дало трибуну «историку» Марку Солонину, заявившему перед самым 9 Мая, что именно Англия и США (а вовсе не СССР) сыграли решающую роль в победе над фашизмом. Позже об этом же (слово в слово) заявила пресс-служба американского Белого дома.

«Мне вспомнилась история об одной английской проститутке, эмигрировавшей из СССР, — сказал Милонов. — Вместе со своим сутенером она придумала историю о том, что ее хотят отравить агенты КГБ (хотя она даже никогда не занималась антисоветской деятельностью) — и стала благодаря этому знаменитой, поскольку британские таблоиды охотно ее опубликовали. Так же и здесь — два чиновника приобретают популярность за счет придуманной истории с «отравлением». В этой истории прекрасно все: наверняка рицин лежал в коробках, купленных в российском военторге, и на каждой было написано «яд для мэра Праги». С подписью и печатью министра обороны России».

По словам парламентария, чешским СМИ следовало бы хоть немного уважать себя, а не пятнать свою репутацию столь глупым способом. Депутат убежден, что если в Чехии теперь случится что-то действительно серьезное, а Seznam об этом напишет, то изданию уже никто не поверит — такие пятна с репутации смыть невозможно.

«Вся эта придумка с «ядом» нужна была только для того, чтобы общественное мнение встало на сторону трусов и подонков, которые снесли памятник Коневу, — уверен собеседник ФАН. — Теперь они решили скорректировать свою карму: якобы в отметку за их проступок КГБ вместе со Шварценеггером (в образе из фильма «Красная жара») пришли их убивать. Люди все еще мысленно живут в глубоких 80-х».

Милонов также отреагировал на материал издания «Радио свобода», принижающий роль СССР в разгроме нацизма.

«Это СМИ («Радио свобода». — Прим. ФАН) стало настолько токсичным, что любая информация, поступающая от него, воспринимается со скепсисом даже российскими либералами, — посмеялся парламентарий. — Такого уровня «зашквары» не могут позволить себе даже они! «Радио свобода» должна быть выведена из числа средств массовой информации, поскольку попросту им не является. Это не более чем часть пропагандистских структур Госдепа США. И поэтому она не попадает под действие международной конвенции, защищающей права СМИ».

С полной уверенностью все вышесказанное можно отнести на счет расположенного на территории Латвии издания «Медуза», распространяющего возмутительные фейки среди населения России. Так, оно поддержало Владимира Воронцова — так называемого «омбудсмена полиции», занимавшегося вымогательством у сотрудников правоохранительных органов. «Медуза» представила обоснованные доказательства следствия в качестве средства политических репрессий со стороны государства, что является прямой ложью.