Поклонники заподозрили двойника на новом фото Успенской

Москва, 11 мая. Звезда русского шансона Любовь Успенская решила обрадовать поклонников новостью о выходе новых песен, которые будут представлены широкой публике в самое ближайшее время.

Исполнительница опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram новый пост, подкрепив его фотографией, которая вызвала бурную реакцию подписчиков.

«Ничто не повод огорчаться, когда за окном весна. За время самоизоляции я приготовила для вас несколько невероятных песен, которыми с трепетом поделюсь с вами, когда настанет время», — заинтриговала Успенская.

На фотографии Любовь Успенская в черных кожаных брюках и брендовом свитшоте от Givenchy. Фолловеры заметили, что их кумир выглядит на 20 лет моложе. Многие предположили, что на снимке не сама исполнительница, а ее молодой двойник.

«Кто это на фото?» — поинтересовалась pekarskayagalina. «На Успенскую не похожа, двойник? Лет на 20 моложе оригинала», — отметила olg1799.

Большинство поклонников с восторгом отнеслись к образу Успенской и добавили, что для своего возраста она выглядит шикарно. Но некоторые уличили певицу в излишнем использовании фотошопа и косметики, добавив, что кукольное омоложение сделало из нее экспоната из музея восковых фигур.

«Люблю все ваши песни, потому что в каждую песню вы вкладываете свою душу и сердце, Любочка, вы шикарная… с огромным вкусом и большим сердцем», — написала murakhovskayalily. «Вы стали искусственной. Не надо больше операций!» — призвала tanynyatana. «Лицо вот-вот от пластики лопнет! Смешно смотреть на вас», — заметила irinakarasyoca59.

Ранее Любовь Успенская пожаловалась на отмену концертов и корпоративов из-за коронавируса и предложила фанатам интересную идею со своим участием. Певица предложила поклонникам услугу видеопоздравления.