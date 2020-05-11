Власти Черкасс послали звонкий сигнал Киеву, ослабив карантин в регионе

Киев, 11 мая. Решение главы Черкасс Анатолия Бондаренко об ослаблении мер против коронавируса, несмотря на мнение центральной власти в Киеве, создало опасный прецедент. Об этом заявил креативный директор рекламного агентства Tabasco Александр Смирнов.

По его словам, инцидент наглядно свидетельствует о политической слабости Киева.

«Считаю, что действия мэра — следствие слабости власти. По сути, это акт политического неповиновения центральной власти, опасный и деструктивный прецедент. Такие действия — жесткий и звонкий сигнал, что ситуация не под контролем», — пояснил Смирнов.

Социальный психолог Олег Покальчук, в свою очередь, заявил, что противостояние между центром и периферией было всегда, однако сейчас оно заметно более отчетливее. Он отмечает, что формально местные власти имеют право на любые решения, если они не противоречат конституции.

«Но черкасский мэр, кроме того, что он городской голова, еще и провайдер вполне определенных политических сил, которые таким образом получают переговорную площадку для торгов с Офисом президента», — подчеркнул эксперт.

Примечательно, что демарш Черкасс поддержал мэр Львова Андрей Садовый. Он потребовал прекратить преследование Бондаренко, которого вызвали на допрос в полицию, передает радио Sputnik.