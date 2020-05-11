В МИД заявили, что ЛНА не имеет отношения к нападениям на иностранные посольства в Триполи

Тобрук, 11 мая. В МИД Временного правительства Ливии прокомментировали заявления, опубликованные МООНПЛ и ЕС в отношении недавних нападений на окрестности иностранных посольств в Триполи 7 мая.

На официальной странице внешнеполитического ведомства Восточного правительства в Facebook было отмечено, что вооруженные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) категорически отрицают нападения на некоторые дипобъекты в Триполи — представители МИД отметили, что эти действия противоречат международным законам.

«Главное командование ЛНА при продвижении к Триполи обязалось защищать посольства иностранных государств, штаб-квартиры международных организаций и миссий, а также штаб-квартиры иностранных компаний и государственных учреждений, расположенных в Триполи. Эти нападения происходят только со стороны террористических вооруженных формирований и иностранных наемников в отчаянной попытке спутать карты, особенно когда эти группировки отвергли гуманитарное перемирие», — говорится в тексте заявления МИД Временного правительства Ливии.

В ведомстве напомнили о том, что операции Ливийской национальной армии направлены исключительно на защиту Родины, гражданин и ее гостей от терроризма и преступных группировок, а вооруженные силы прилагают максимум усилий для того, чтобы положить конец хаосу и преступности в стране.

Кроме того, в МИД призвали международное сообщество осудить действия так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и Турцию как ответственных за кризис в стране и страдания мирного населения.

«Важно, чтобы международное сообщество, в частности МООНПЛ и ЕС, осудило варварское турецкое вмешательство в Ливию, убийства протурецкими группировками и наемниками, имевшие место в Сабрате, Сурмане, Ар-Раджбане и Аль-Джамиле, осаду Тархуны, обстрел мирных жителей в Каср бен Гашире, удары по автоколоннам с продовольственным грузом в Исбиа и Бани Валид и бензовозам, предназначенным для гражданских лиц, убийства животных и другие преступления, которые равносильны военным преступлениям и преступлениям против человечества», — отмечается в заявлении.

В министерстве напомнили, что цель ливийского народа и ЛНА состоит в том, чтобы «освободить Триполи от терроризма, вооруженных формирований, преступников и иностранных наемников и положить конец турецкой агрессии против страны с целью создания демократического гражданского государства».