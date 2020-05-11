Греческий флорист выдает маски и перчатки в комплекте с букетами. ФАН-ТВ

Актуальные букеты ко Дню матери предлагает флорист Силлис Манолис из греческого города Салоники. К цветам продавец прилагает средства индивидуальной защиты: перчатки, антисептики, салфетки, маски. Местные жители такой подход оценили, букеты, по словам самого Силлиса, пользуются популярностью.

«День матери — праздник, который важен в жизни каждого человека. С наилучшими пожеланиями всем матерям мира. В этом году в нашем цветочном магазине есть новое решение: вместе с букетами и растениями, которые мы доставляем на дом, мы предлагаем нашим клиентам одноразовые перчатки, дезинфицирующее средство для рук и салфетки для профилактики», — рассказывает флорист Силлис Манолис.