Порошенко потребовал у Зеленского продлить санкции против российских соцсетей

Москва, 11 мая. Бывший глава Украины Петр Порошенко обратился к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и продлить санкции против российских социальных сетей и телеканалов.

Как написал пятый украинский президент в своем канале в Telegram, он пять лет назад создал необходимую законодательную базу и подписал соответствующий указ. С точки зрения Порошенко, ограничения следует продлить.

«Помните, сколько камней было брошено в меня, когда я вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о запрете российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»?» — добавил Порошенко.

Он также напомнил, что многие его решения называли нарушением свободы слова и призывали «это ни в коем случае не делать». С точки зрения Порошенко, необходимо направить все усилия на информационное противодействие «гибридной агрессии». Это так же важно, как и оборона страны.

Ранее Петр Порошенко записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, пожаловавшись на то, что его подозревают в государственной измене. Экс-президент Украины считает, что дело о госизмене, которое было возбуждено из-за провокации в Керченском проливе, призвано «защитить правовую позицию» Москвы.