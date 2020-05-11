Минтранс РФ предупредил Турцию об ответных мерах на ограничения для автоперевозчиков

Москва, 11 мая. Министерство транспорта России предупредило Турцию о возможных ограничениях для турецких автоперевозчиков при въезде в страну, если Анкара не снимет ограничения для российских автоперевозчиков. Об этом говорится в сообщении министерства.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих провел очередной телефонный разговор с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адилем Караисмаилоглу. Стороны в ходе разговора обсудили вопросы, связанные с международными перевозками грузов автомобильным транспортом.

«В случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков с 23 часов 11 мая 2020 года», — говорится в сообщении российского ведомства.

Турецкая сторона заверила, что намерена в ближайшее время снять все введенные ранее ограничения.