Асад смог сдержать коронавирус в Сирии, в отличии от руководства США

Совет министров Сирии утвердил ряд программ по ликвидации эпидемии коронавируса. Политолог Юрий Самонкин напомнил в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН), что правительству Башара Асада удается справляться с пандемией лучше, чем западным странам.

Президент Башар Асад в Дамаске провел встречу с правительственной группой, посвященную решению проблемы коронавируса в стране. Согласно утверждённым в ходе заседания программам, Сирии необходимо восстанавливать экономику после карантина, при этом заботясь о безопасности граждан.

При этом совет предусмотрел любые варианты развития пандемии в стране: как динамику снижения, так и динамику увеличения числа заболевших. Сирийское правительство готово к любым перспективам, однако не прекращает работать над снижением количества заразившихся COVID-19.

Напомним, к настоящему времени в Сирийской Арабской Республике зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом. Из них 29 удалось вылечить, трое — скончались.

Президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин в разговоре с ФАН подчеркнул, что привыкший навязывать свои интересы и развивать военную мощь Запад значительно уступает Сирии в борьбе с эпидемией.

«Достаточно парадоксально то, что крупные страны Запада, которые навязывают свою геополитику в отношении малых государств, распространяя «демократию», имеют самые высокие показатели по COVID-19. По сути дела, Штаты и страны Евросоюза своей внутренней политикой мало занимаются, гораздо больше денег у них уходит на военные бюджеты. Сирия в отличии от США и европейских стран не ставит задачу навязывания своих ценностей другим, потому предпочитает заниматься внутренней политикой — развивать систему здравоохранения», — заметил эксперт.

Политолог уверен, что ключевую роль в успешной борьбе с вирусом играет президент САР и его правительство.