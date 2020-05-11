Путин объявил о завершении режима нерабочих дней в России

Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней в РФ, который действовал в связи с пандемией коронавируса.

«С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная», — сказал глава государства на совещании в понедельник.

Глава государства в понедельник проводит совещание, на котором обсуждается обстановка в стране на фоне эпидемии, а также меры по поддержке россиян и экономики.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир, инфекция дошла в том числе и до России. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 11 мая в стране 221 344 выявленных случая заражения инфекцией. Таким образом Россия заняла третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, уступив Великобритании и Италии. По последним данным, за все время пандемии число выздоровевших в РФ возросло до 39 801, от инфекции скончались 2009 человек.