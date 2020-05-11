Мишустин не сможет принять участие в совещании у Путина по коронавирусу

Москва, 11 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого выявили пневмонию нового типа, не будет участвовать в удаленном совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-служба Кремля передала, что в понедельник, 11 мая, во второй половине дня глава государства вновь выступит перед россиянами по поводу эпидемиологической ситуации. Президент расскажет о новых мерах поддержки экономики и граждан.

Песков отметил, что обращение состоится перед совещанием по ситуации с коронавирусом. Предполагается, что участники заседания обсудят целесообразность продления нерабочих дней после 11 мая.

Об инфицировании коронавирусом Мишустин сообщил Путину 30 апреля. После этого он был доставлен в одно из государственных медучреждений. Исполнять обязанности главы правительства национальный лидер поручил вице-премьеру Андрею Белоусову, передает «Ридус».

Несмотря на диагноз, Мишустин продолжает участвовать в работе кабмина на удаленной основе, оставаясь в постоянном контакте с членами правительства. Премьер также провел по видеосвязи совещание по социально-экономическим вопросам.