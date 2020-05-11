Песню «День Победы» исполнили на разных языках более 1 миллиона человек

Москва, 11 мая. Легендарную песню «День Победы» в этом году исполнили более миллиона человек из 60 стран мира. Акция была приурочена к 75-летию Великой Победы.

Отмечается, что бессмертную композицию Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы» участники акции исполняли на родном для себя языке. Участником международной акции мог стать любой желающий. Исполнители самостоятельно записывали видеоролики, в которых они поют, и публиковали их Интернете, передает радио Sputnik.

Всего на конкурс прислали более 50 тысяч роликов с исполнением песни. Лучшие видеоработы будут показаны на центральных телеканалах России, а также на официальном сайте проекта.

Ранее сообщалось, что президентская платформа «Россия — страна возможностей» провела ряд мероприятий в рамках всероссийской акции «Песни Великой Победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. В Сети прошли онлайн-концерты с молодыми исполнителями из разных уголков страны, передает «Ридус».