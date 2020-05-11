Москва, 11 мая. Телеведущая Юлия Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников в социальной сети Instagram.

Бывшая возлюбленная экс-футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина вместе с детьми Артемом, Арсением и Яной решила приготовить дома суши. Знаменитость запечатлела на камеру процесс приготовления суши.

«Супер! Сам себя не похвалишь — никто не похвалит. Еще одну профессию можно освоить», — сказала 34-летняя звезда.

Больше всего привлек внимание образ Барановской — женщина была с перебинтованной головой. Наблюдатели тут же начали гадать, что случилось с бывшей возлюбленной Аршавина.

Некоторые предположили, что звезда сделала пластическую операцию — ведущая могла сделать липосакцию подбородка или круговую подтяжку лица. Однако ряд фолловеров отметили, что 34-летняя знаменитость была слишком молода для таких процедур, и выдвинули версию, что Барановская подхватила отит или у нее проблемы с зубами, пишет Kp.ru.

Ранее в прессу просочилась информация о романе историка моды и ведущего «Модного приговора» Александра Васильева и телеведущей Юлии Барановской. Спровоцировал интерес к этой теме сам Васильев — на одном из мероприятий он поцеловал Барановскую в щеку и признался ей в любви. Позднее Васильев с юмором ответил на слухи об отношениях с коллегой по «Модному приговору».