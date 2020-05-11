Из-за массовой «оптимизации» диспансеров Украине грозит эпидемия туберкулеза

Глава Минздрава Украины Максим Степанов выступил с заявлением, в котором фактически признал полный провал очередного этапа медицинской реформы и крах целых отраслей системы здравоохранения в стране. По словам чиновника, если в течение ближайших нескольких недель власти не остановят процесс массового закрытия стационаров и увольнения медперсонала, государство может оказаться во власти эпидемии туберкулеза. Как утверждают специалисты, в настоящее время критическая ситуация, связанная с резким распространением этого инфекционного заболевания, сложилась сразу в десяти регионах. При этом ни местные власти, ни правительство Украины в целом не могут найти даже десятой части средств, необходимых на борьбу с вирусом. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Пациенты крупного диспансера в Киевской области были немало удивлены, когда получили письменное уведомление о том, что медицинское заведение, где они проходили курс терапии, прекращает свое существование. Больным, абсолютному большинству из которых был поставлен диагноз «открытая форма туберкулеза», было рекомендовано самостоятельно найти себе соответствующий стационар, а также врачей и медсестер для продолжения лечения. Медперсоналу тоже, что называется, указали на дверь, предложив получить новую профессию в отделении службы занятости. В беседе с корреспондентом ФАН заведующий отделением упомянутого диспансера Валерий Дудка (имя изменено) назвал подобное положение вещей «издевательством со стороны государства».

«У меня на учете 520 человек с туберкулезом легких и почек, — констатирует он. — Излечиться в амбулаторных условиях они попросту не смогут — заболевание в буквальном смысле выплеснется на улицы и будет шириться в геометрической прогрессии. Поверьте моему слову, уже через месяц после закрытия наших учреждений количество заболевших и умерших от туберкулеза на Украине в разы превысит число жертв коронавируса COVID-19».

Это предположение отнюдь не лишено оснований. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, только за четыре месяца 2020 года от туберкулеза и вызванных им осложнений в стране умерло более 1000 человек, и эта тенденция растет. Чиновники профильного ведомства склонны считать, что в течение ближайших двух лет рост заболеваемости туберкулезом составит от 30% до 50%.

«Сегодня две трети тубдиспансеров недополучают необходимые средства и будут оптимизированы, — резюмировал Степанов. — Но это скорее не оптимизация, а банальное сокращение медперсонала. Необходимо найти выход».

По мнению независимых аналитиков, в настоящее время эффективного выхода из создавшегося тупика нет.

«Сейчас из-за закрытия поликлиник, больниц и санаториев без работы в нашем государстве фактически остались около 30 тысяч врачей и работников младшего медперсонала, — рассказала ФАН активист общественной организации «Здоровое будущее» Ольга Морозова. — Казна на местах пуста, в то время как центр не в состоянии выполнить свои обещания и хоть ненамного поднять зарплату даже оставшимся медикам, борющимся как с коронавирусом, так и с другими болезнями, атаковавшими Украину».

И это действительно так. Как заявил корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности чиновник департамента здравоохранения в Черниговской области, официальный Киев «перестал реагировать на проблемы отрасли».

«На все наши запросы правительство и депутаты Верховной рады дают стереотипную отписку: «Денег нет, и найти их негде, — сказал он. — А на вопрос, как мы в таком случае будем противостоять возможному развитию эпидемии туберкулеза и других вирусных заболеваний, и вовсе отвечают заезженными патриотическими лозунгами на манер «Что-нибудь придумаем, наша сила — в единстве».

Тем временем пациенты закрывающихся противотуберкулезных учреждений уже объявили о своем намерении организовать марш протеста в центре Киева.

«Может, перед лицом настоящей опасности власть имущие задумаются над своим поведением», — говорят организаторы будущей акции.

Впрочем, провести марш они смогут только после окончательного снятия карантина, объявленного в связи с пандемией COVID-19.