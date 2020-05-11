Ученые обнаружили новый способ передачи коронавируса

Москва, 11 мая. Коронавирус нового типа способен передаваться через слезную жидкость. К таким выводам пришли ученые Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, результаты их исследования опубликованы на портале MedRxiv.

Согласно полученным данным, на поверхности глазного яблока содержится не только белок ACE-2, который считается точкой входа в клетку для вируса SARS-CoV-2, но и фермент TMPRSS2, помогающий проникновению вируса после связывания с ACE-2.

Таким образом, наличие ACE-2 и TMPRSS2 в одной клетке способствует эффективной репликации коронавируса. Получается, что клетки поверхности глаза могут не только подвергаться заражению SARS-CoV-2, но и быть для него своего рода резервуаром.

«Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям», — резюмируют ученые.

Ранее «Ридус» передавал, что число жертв пневмонии нового типа во всем мире приблизилось к 282 тысячам человек. Количество случаев заражения ранее неизвестным заболеванием превысило отметку в четыре миллиона, побороть коронавирусную инфекцию смогли свыше 1,4 миллиона пациентов.