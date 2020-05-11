Сирия, 11 мая. В результате обстрелов протурецких боевиков вспыхнул пожар в северной части Ракки. Участились случаи бегства курдских чиновников в Турцию. Мирный житель пострадал в результате взрыва на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с террористами на северо-западе Хамы.

ВС Турции: переправили в Идлиб новый военный конвой.

Протурецкие силы: обстреляли район города Айн-Исса в северной части провинции Ракка.

Курдские вооруженные бандгруппы: застрелили финансиста SDF**** при попытке бегства на территорию Турции.

Провинция Идлиб

На территорию Идлиба въехал новый военный конвой из Турции. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), в составе колонны в САР были переброшены несколько единиц техники, а также топливные цистерны. Предполагается, что целью отправки подкреплений является укрепление наблюдательных постов, размещенных в зоне «Большого Идлиба».

Напомним, общее количество турецких контрольно-пропускных пунктов, размещенных на территории провинций Алеппо, Латакия и Идлиб, составляет 57. Отводить тяжелое вооружение с постов Турция отказалась. Об этом в Минобороны страны заявили после российско-турецких переговоров, состоявшихся в Анкаре 13 марта.

Провинция Ракка

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о возобновившихся ударах протурецких боевиков в северной части Ракки. Под огнем оказался район поблизости от города Айн-Исса, контролируемого «Демократическими силами Сирии» (SDF). В результате обстрела вспыхнул пожар на сельскохозяйственных землях поблизости от населенного пункта. О потерях среди курдских боевиков, как и о возможных жертвах среди местных жителей, пока ничего неизвестно.

Северные районы провинции перешли под контроль ВС Турции и поддерживаемых ими формирований в результате операции «Источник мира» в октябре прошлого года, тем не менее на линии разграничения сил до сих пор наблюдаются вооруженные стычки.

Провинция Хама

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что в городе Маан на севере от административного центра провинции произошел взрыв СВУ. Детонация бомбы привела к ранению одного из гражданских лиц. Предполагается, что взрывное устройство было заложено здесь еще во время оккупации этих территорий боевиками антиправительственных бандгрупп.

Между тем поступают данные о продолжающихся перестрелках на северо-западе Хамы. Как передает медиапортал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обменивается ударами с боевиками оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» в долине Аль-Габ. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, инициаторами возобновления боевых действий на данном направлении выступили террористы, которые вновь пренебрегли соблюдением режима прекращения огня.

Провинция Хасака

Появились данные о бегстве курдских чиновников в Турцию. По информации интернет-портала SOHR, один из финансистов «Демократических сил Сирии» (SDF) был убит при попытке пересечь границу. Отмечается, что перед тем как пуститься в бега, мужчина похитил крупную сумму денежных средств. Он был застрелен курдскими боевиками неподалеку от поселения Джатли в приграничном районе.

Кроме того, стало известно, что несколько дней назад ряды формирования покинул еще один чиновник — ему удалось бежать на территорию Турецкой Республики из района города Ад-Дербасия. Он получил поддержку от турецких военных, которые увезли его, как только он перебрался через границу.