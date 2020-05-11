Животные умеют различать симптомы разных заболеваний у человека

Москва, 11 мая. Животные могут определять некоторые болезни у человека по запаху. Нюансы запаха человеческого тела, обусловленные разного рода заболеваниями, помогают даже домашним питомцам определить, что за недуг поразил их хозяина. Исследованием данного вопроса занимались ученые из организации Medical Mutts.

Речь идет не только о каком-нибудь гриппе, но и о таких болезнях, как эпилепсия. Исследователи провели ряд экспериментов, в которых были задействованы владельцы собак и кошек. Результаты показали, что домашние питомцы стараются дистанцироваться от людей, если у них проявляются симптомы эпилепсии.

Также отмечается, что кошки и собаки умеют определять развитие злокачественных опухолей. Тонкое обоняние помогает животным улавливать химические вещества, которые содержатся в человеческом поте и сигнализируют о развитии онкологического заболевания. Так, удалось определить, что животные совершенно точно находят человека с онкологией в группе из десяти человек, передает Planet Today.

По данным Ассоциации кардиологов Соединенных Штатов Америки, собаки и кошки также могут предугадать появление инфаркта или инсульта. Ученые также считают, что наличие рядом животного может облегчить последствия сердечного приступа. Исследователи говорят, что полезные эффекты от присутствия животных в нашей жизни еще не изучены как следует, однако уже сейчас понятно, что подобные качества питомцев могут спасти жизнь.

Ранее специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний опубликовали информацию о том, как защитить своих домашних животных от опасной коронавирусной инфекции, передает «Ридус».