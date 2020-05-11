Молодая жена Цекало впервые опубликовала фото его стильной тещи

Москва, 11 мая. Молодая жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин показала эксклюзивные архивные снимки с его тещей.

59-летний артист Александр Цекало и 28-летняя художница Дарина Эрвин уже в течение длительного времени живут в США. Пара привыкла не выставлять отношения напоказ и редко публикует фотографии, которые могли бы говорить об их совместной жизни. Вчера супруга Цекало отметила День матери. В Соединенных Штатах он празднуется в мае, а в России — в конце ноября.

В честь знаменательного праздника художница опубликовала семейные снимки из архива и показала подписчикам, как выглядит ее мать. Некоторые фолловеры заметили, что теща артиста выглядит очень молодо и стильно для своих лет и, скорее всего, является ровесницей самого Александра Цекало. Продюсер, отметим, старше своей избранницы на 30 лет.

Пользователи Сети осыпали комплиментами тещу артиста и добавили, что для своего возраста она выглядит очень молодого и стильно.

«Какая красивая мама у Дарины!»; «Как будто ровесницы с дочкой!»; «Стильная штучка! Выглядит гораздо моложе своих лет», — буквально засыпали комплиментами мать Дарины поклонники.

В марте сообщалось, что Александр Цекало женился в четвертый раз. Его избранницей оказалась 27-летняя модель Дарина Эрвин. Пара расписалась в американском городе Беверли-Хиллз. На заключение брака были приглашены только близкие друзья и родственники.