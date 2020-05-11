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Молодая жена Цекало впервые опубликовала фото его стильной тещи

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Молодая жена Цекало впервые опубликовала фото его стильной тещи

Москва, 11 мая. Молодая жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин показала эксклюзивные архивные снимки с его тещей.

59-летний артист Александр Цекало и 28-летняя художница Дарина Эрвин уже в течение длительного времени живут в США. Пара привыкла не выставлять отношения напоказ и редко публикует фотографии, которые могли бы говорить об их совместной жизни. Вчера супруга Цекало отметила День матери. В Соединенных Штатах он празднуется в мае, а в России — в конце ноября.

В честь знаменательного праздника художница опубликовала семейные снимки из архива и показала подписчикам, как выглядит ее мать. Некоторые фолловеры заметили, что теща артиста выглядит очень молодо и стильно для своих лет и, скорее всего, является ровесницей самого Александра Цекало. Продюсер, отметим, старше своей избранницы на 30 лет.

Молодая жена Цекало впервые опубликовала фото его стильной тещи

Пользователи Сети осыпали комплиментами тещу артиста и добавили, что для своего возраста она выглядит очень молодого и стильно.

«Какая красивая мама у Дарины!»; «Как будто ровесницы с дочкой!»; «Стильная штучка! Выглядит гораздо моложе своих лет», — буквально засыпали комплиментами мать Дарины поклонники. 

В марте сообщалось, что Александр Цекало женился в четвертый раз. Его избранницей оказалась 27-летняя модель Дарина Эрвин. Пара расписалась в американском городе Беверли-Хиллз. На заключение брака были приглашены только близкие друзья и родственники.

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