Сирийские наемники занимаются мародерством в Триполи при попустительстве ПНС Ливии

Сирийские террористы-наемники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, привезенные Турцией, совершенно не контролируются этим подобием правительства и самим Файезом Сарраджем, поэтому и занимаются мародерством, как они ранее делали это в Идлибе. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

По словам собеседника агентства, опубликованное в Twitter американской журналисткой Линдси Снелл видео с лежащими на земле остатками электрических кабелей, снятых с линий электропередач (ЛЭП) в одном из районов Триполи, подтверждает использование в Ливии сирийскими наемниками ПНС уже привычной для них практики. Он напомнил, что в Идлибе завербованные Анкарой бандиты так же промышляли сдачей награбленного на металлолом. Еще аналитик отметил, что подобные случаи лишь подтверждают, что триполитанский режим лишь формально контролирует многочисленные незаконные вооруженные формирования и протурецкие группировки, захватившие ливийскую столицу.

«Боевики, которых Турция переправляет в Ливию, попросту повторяют ту практику, которую они применяли в Сирии. Это стандартное для них поведение. Что касается контроля, то «правительство» Файеза Сарраджа никогда полностью не контролировало все группировки, даже в Триполи. Там (в ливийской столице. — Прим. ФАН) часть бандформирований являются достаточно автономными и зачастую между ними возникают локальные междоусобные столкновения. Когда у них появился общий враг в лице фельдмаршала Халифы Хафтара, они формально объединились. Туда же потом Турция переправила боевиков из Сирии, а Правительство национального согласия Ливии и Файез Саррадж контролируют все эти группировки весьма условно. У них даже нет каких-то инструментов, чтобы привести их в некое подобие армии, это просто бандформирования, называющие себя ливийской армией», — подчеркнул Борис Рожин.

Хищение электрических кабелей боевиками Файеза Сарраджа на оккупированных ими территориях происходит достаточно регулярно. Так, во второй половине марта текущего года сообщалось об отключении подачи электроэнергии в районах Аль-Азизия и Аль-Макраб после того, как бандиты украли свыше 3500 метров провода высокого напряжения.

Стоит отметить, что протурецкие группировки в сирийском Идлибе сдавали на металлолом все, что могли украсть, в том числе и железнодорожное полотно. Очевидно, что переброшенные Анкарой из Сирии джихадисты-наемники ПНС занялись уже известным им способом заработка на территории Ливии, оставляя без электричества местное ливийское население ради собственной наживы. Вся эта деятельность происходит при молчаливом одобрении марионеточного триполитанского «правительства», неспособного навести порядок в захваченных ими населенных пунктах.

Ранее Федеральное агентство новостей уже рассказывало о краже террористами ПНС около 600 метров электрического кабеля в ливийском городе Злитен, который так же был продан бандитами на металлолом. В результате этого мародерства без электроэнергии осталось множество местных ферм и несколько городских жилых районов, а также цементный завод.