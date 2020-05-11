Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин проведет совещание по COVID-19 Сегодня президент Владимир Путин планирует провести совещание с правительством. Тема — пандемия коронавируса и дальнейшие действия. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил, что планируется обсудить продление режима нерабочих дней и всеобщей самоизоляции, а также масочный режим, который с завтрашнего дня вводится как минимум в Москве и Петербурге. В то же время, необходимо готовиться к снятию ограничительных мер. Регионы уже вводят послабления для жителей и предпринимателей. Кроме того, на вторую половину дня запланировано новое обращение президента к россиянам. Как сообщает пресс-служба Кремля, речь пойдет об эпидемиологической обстановке и новых мерах поддержки граждан.

Россия вышла на третье место по COVID-19 Россия вышла на третье место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. За последние сутки прирост составил более 11,5 тысяч человек с положительным результатом тестов на коронавирус. Данные подтверждает оперативный штаб по борьбе, и это — новый суточный рекорд. Всего в нашей стране сегодня 221 344 инфицированных.

Еврокомиссия может ввести санкции против Германии Европейская комиссия может запустить санкции против Германии. Причина в вердикте немецкого Конституционного суда по Европейскому центральному банку, который, по мнению судебной инстанции, превысил свои полномочия при покупке облигаций. Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. Отмечалось, что к проверке соразмерности решений ЕЦБ не были подключены германское правительство и бундестаг. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь заявила, что подобные вердикты требуют тщательного анализа и обязательной реакции.