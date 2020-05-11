Как будет выглядеть миссия IRINI без участия НАТО

Одной из особенностей проведения европейской миссии IRINI по мониторингу за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии является тот факт, что операция будет проходить без участия и поддержки НАТО. Как отмечает немецкая газета Die Welt, совершенно непонятно, как при этом должны действовать военные Евросоюза: будут ли они уполномочены задерживать суда, перевозящие контрабанду из Турции? Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал о возможных исходах ситуации.

В настоящее время известно, что в отличие от предыдущей миссии в Софии, IRINI не получит поддержки НАТО в разведке и логистике. В ЕС это прокомментировали как «провал столь высоко оцениваемого нового сотрудничества между ЕС и НАТО и неблагоприятный политический сигнал внешнему миру», пишет Die Welt. Кроме того, внутри НАТО и ЕС существуют значительные противоречия с учетом того, что некоторые страны поддерживают стороны ливийского кризиса, в частности, организовывая поставки вооружения и иностранных наемников и сопротивление идее поддержки со стороны военных НАТО.

По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, связь совершенно однозначная, так как Турция, являясь одним из членов НАТО, фактически открыто нарушает наложенное же ЕС ограничение на экспорт оружия в Ливию.

«Соответственно, возникает противоречие, поскольку, с одной стороны, НАТО должна помогать ЕС поддерживать эмбарго на поставку оружия. С другой стороны, один из членов НАТО не только поставляет оружие, но и ведет боевые действия на территории Ливии. Претензии понятны, но что здесь можно сделать, если НАТО не хочет как-то ограничивать их возможности для действий Турции в Ливии? На практике Турция совершенно не намеревается сокращать поставки оружия в Ливию, а скорее, наоборот — намерена наращивать свое военное участие в этом конфликте», — утверждает собеседник ФАН.

Die Welt в своем материале утверждает, что Европа очень заинтересована в мире на территории Ливии — главным образом потому, что война будет способствовать увеличению потока мигрантов оттуда и из других государств Северной Африки. Но можно ли действовать отдельно от НАТО? В конце концов, Североатлантический альянс и так присутствует в Средиземноморье — корабли НАТО задействованы в операциях Sea Guardian для мониторинга морского пространства, подготовки военных и борьбы с терроризмом.

«Естественно, европейцы заинтересованы в том, чтобы прекратился поток беженцев через Ливию, которых раньше сдерживал Каддафи. Собственно, этим объясняется поддержка некоторыми европейскими странами действий Хафтара — та же Франция участвует в поддержке фельдмаршала и оказывает ему определенное содействие в этом кризисе. Как с прицелом на нефтяные контракты, как вы знаете, так и с точки зрения стабилизации ситуации с безопасностью и возобновления патрулирования побережья Ливии силами правительства самой Ливии», — отмечает эксперт.

Он напомнил, что раньше Ливия получала определенную поддержку в вопросах, связанных с беженцами, от Евросоюза — это помогало контролировать поток мигрантов. Рожин акцентировал внимание на том, что сейчас не только в Европе многие заинтересованы в том, чтобы в Ливии появилось стабильное правительство, которое навело хотя бы минимальный порядок в вопросах безопасности.

«От ПНС Ливии этого никто уже давно не ждет — отсюда и поддержка Хафтара. С другой стороны, та же Франция, как член НАТО, так же фактически нарушает это эмбарго и показывает, что эти общепринятые решения ЕС, когда надо, могут спокойно нарушаться. Т. е. так же точно, как это делает Турция как член НАТО. В этом смысле Европа сталкивается с внутренними противоречиями», — убежден Борис Рожин.

И это не единственный вопрос, требующий своевременного решения. Так, один из европейских дипломатов выразил обеспокоенность тем, что «совершенно не ясно, что произойдет, когда вооруженные силы ЕС прекратят контрабанду связанных с НАТО кораблей Турции, если оружие не будет сдано, и вопрос даже вступит в конфликт с применением силы».

Собеседник ФАН считает маловероятным, что корабли ЕС будут силой пытаться останавливать турецкие морские суда — Турции хватает угроз на территории Ливии по инфраструктуре в виде ударов по кораблям. Эксперт отмечает, что это больше влияет на объем поставок, так как удары происходят едва ли не сразу, как корабли, выгрузившие оружие, отчаливают.

«В этом смысле на текущем этапе ЕС и отдельные государства, та же Греция, осуждают практику этих поставок оружия, развертывания базы дронов на территории Северного Кипра и так далее. Вся эта военная связь Турции вызывает негатив в прессе и среди дипломатов. Но повлияло ли это как-то на политику Турции? Едва ли», — убежден Рожин.

В заключении он отметил, что миссия IRINI в своих функциях в некотором роде схожа с миссией ОБСЕ в Донбассе: они производят мониторинг и фиксируют то, чему были свидетелями, делают соответствующие заявления. Однако маловероятно, что это как-то повлияет на реальную ситуацию.