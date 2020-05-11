Малькевич отреагировал на вброс о «спасающем» препарате от коронавируса

Москва, 11 мая. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в своем Telegram-канале раскрыл вброс западных СМИ о препарате, который якобы способен спасти человечество от коронавируса.

Он обратил внимание она публикацию «Би-би-си» о «спасающем» препарате, которую издание по каким-то причинам «льет» платный трафик. В материале отсутствует пометка, что это партнерский материал. Таким образом, как считает глава ФЗНЦ, издание, которое кричит о своих якобы журналистских стандартах, уже две недели пытается создать ажиотаж вокруг рекламной статьи.

Малькевич указал на связь некоторых событий — американский лидер Дональд Трамп назвал коронавирус медицинской войной, которую США обязаны выиграть, и поручил в качестве лечения от COVID-19 рассмотреть ремдесивир, который применялся для лечения Эболы и Марбургской вирусной инфекции. Эту новость тут же подхватили дочерние проекты «Радио Свобода».

Дальше подключилась американская пресса, которая похвасталась якобы эффективностью препарата при лечении COVID-19, отметил Малькевич. Однако российские фармакологи просят не делать поспешных выводов на этот счет.

«По заявлениям Фаучи и Трампа складывается впечатление, что они просто хотят внимания. Ведь на фоне этого вируса многим хочется быть тем, кто придумает препарат, который спасет всех», — приводит общественный деятель слова медиков.

По словам Мелькевича, есть вероятность, что «обкатать» препарат решили на россиянах.