«Лента» разоблачила вброс Пивоварова, защищающего магазинную воровку

Санкт-Петербург, 11 мая. Пресс-служба сети гипермаркетов «Лента» разоблачила вброс блогера и координатора «Объединенных демократов» Андрея Пивоварова, который опубликовал в Facebook душещипательную историю о матери с двумя детьми, укравшей продукты из магазина.

Ранее выходец из «Открытой России» (признана нежелательной организацией в РФ) рассказал в соцсети, как 9 мая заехал в гипермаркет «Лента», расположенный на Уральской улице в Петербурге. Там блогер увидел плачущую женщину с двумя детьми, которую удерживала охрана магазина. В коляске женщины лежали яйца и еще какие-то продукты, которые она пыталась украсть. Также Пивоваров рассказал, что он и еще один покупатель предложили оплатить продукты, которые взяла женщина, однако безжалостная управляющая им не разрешила.

В посте блогер сделал вывод, что женщина с детьми пошла на нарушение закона, потому что «просто хотела есть». Кроме того, Пивоваров рассекретил имя сотрудницы «Ленты», которая затем подверглась травле в соцсетях и начала получать сообщения с угрозами. Примечательно, что блогер проникся жалостью к матери, пытавшейся вынести продукты, но не подумал о сотрудниках магазина, которые за все украденное платят из своего кармана, не обладая при этом высокой зарплатой.

В комментариях на странице Пивоварова мнения разделились. Большинство подписчиков жалело «несчастную мать», однако нашлись и те, кто заподозрил блогера в публикации вбросов. Кроме того, некоторые пользователи Facebook напомнили, что при финансовых проблемах можно попросить помощи у людей, а не идти сразу на нарушение закона.

После того, как в соцсетях поднялся ажиотаж вокруг этой ситуации, в «Ленте» отреагировали и объяснили, что произошло в магазине на Уральской на самом деле.

«По результатам проверки, проведенной силами компании в сотрудничестве с органами правопорядка, установлено, что покупательница с детьми неоднократно совершала кражи в указанном магазине», — сообщили в пресс-службе сети гипермаркетов.

Оказалось, что за все время женщина пыталась вынести товаров на сумму около 15 тысяч рублей, пишет Nation News. Обычно ее ловили на выходе и предлагали оплатить продукты, покупательница соглашалась. Что касается 9 мая, охрана так же дала возможность женщине расплатиться за товары, но она отказалась, и сотрудникам магазина пришлось вызвать полицию.